Полностью из перечня исключены два региона - Карелия и Тюменская область

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Перечень территорий северного завоза обновлен в России, следует из постановления правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Документ вступил в силу.

Полностью из перечня исключены два региона - Карелия и Тюменская область. Как отмечается в сопроводительных материалах, это обусловлено изменением условий транспортного сообщения.

В свою очередь, к территории северного завоза стал относиться весь Камчатский край (ранее - только часть), что связано с его географическим расположением, природно-климатическими особенностями и отсутствием автомобильных дорог, связывающих полуостров с материковой частью страны.

Еще в нескольких северных регионах изменился список конкретных населенных пунктов и районов, на которые распространяется северный завоз. Как указывается в материалах к документу, корректировки были подготовлены на основе предложений самих властей соответствующих регионов.

Северный завоз - комплекс мероприятий по бесперебойному снабжению основными жизненно важными товарами территорий, относящихся к районам Крайнего Севера, а также приравненных к ним местностей. Доставка грузов на территории северного завоза сопряжена с рядом ограничений в условиях сложного климата. Она осуществляется воздушным, речным и морским транспортом, в том числе по акватории Северного морского пути.