Начальник центра развития платформенных сервисов департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Ян Шабельский указал на важность решения вопросов взаимной квалификации таких активов

МОСКВА,11 сентября. /ТАСС/. Банк России рассматривает вопросы доступа иностранных цифровых активов на российский рынок и вывода российских цифровых финансовых активов (ЦФА) в международный контур. Об этом сообщил начальник центра развития платформенных сервисов департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Ян Шабельский, выступая на специализированной конференции "ЦФА и Crypto: практика токенизации активов".

"[Мы изучаем] цифровые финансовые активы, как и иностранные цифровые права, и возможность их квалификации в качестве цифровых финансовых активов и доступа к российскому рынку, так и, собственно, наоборот, вывода ЦФА из российского контура в иностранный", - заявил он.

Шабельский указал на важность решения вопросов взаимной квалификации таких активов.