За 10 дней сентября украинская сторона приняла 236 млн кубометров газа из Венгрии, Польши и Словакии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Поступление газа на Украину по Трансбалканскому коридору, по которому, в частности, в страну поступал азербайджанский газ, полностью прекратилось с начала сентября. Об этом сообщило издание "Страна".

С начала июля Украина впервые начала импортировать газ по Трансбалканскому коридору - системе газопроводов от терминалов сжиженного газа в Греции через Болгарию, Румынию и Молдавию до границы с Украиной в Одесской области.

По данным, которое издание привело в своем Telegram-канале, с начала сентября поставки из Румынии полностью прекратились. За 10 дней сентября на Украину поступило 236 млн кубометров газа из Венгрии, Польши и Словакии. При этом основная доля в сентябрьских поставках - 145 млн кубометров - пришлась на Венгрию и Словакию, где почти весь газ российского происхождения.

Как предполагают аналитики "Страны", прекращение поставок из Румынии может быть связано с повреждением газотранспортной инфраструктуры. Однако украинские эксперты ранее поясняли, что недавно запущенный Трансбалканский маршрут не пользуется популярностью из-за высоких тарифов и высокой конкуренции с "традиционными" маршрутами поставок - из Венгрии, Словакии и Польши. В частности, экс-глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон отметил, что в сентябре ни одна компания не забронировала мощности для поставок по Трансбалканскому коридору.

Именно по нему Украина 28 июля впервые начала импортировать азербайджанский газ. Однако 18 августа министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что пилотный проект по поставкам газа из Азербайджана через трансбалканский маршрут уже завершен. По ее словам, Киев ведет переговоры с Баку для продолжения поставок.

Проблема дефицита газа на Украине возникла после того, как 1 января транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо на европейском рынке по высоким ценам. С конца января украинская компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок.