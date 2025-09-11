Сотрудничество обеспечит комплексное фотографическое освещение всех этапов конкурса, отмечает управление общественных коммуникаций и международных проектов агентства

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС стало официальным фотохостингом международного песенного конкурса "Интервидение" в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве, сообщает управление общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС.

"Партнерство обеспечит комплексное фотографическое освещение всех этапов "Интервидения" - от пресс-конференций и запланированных экскурсий до репетиций и грандиозного финала музыкального шоу. Профессиональные фотокорреспонденты одного из крупнейших новостных агентств страны создадут уникальный фотоархив, который станет главным визуальным летописцем конкурса", - говорится в сообщении.

Конкурс, в котором примут участие представители более 20 государств, пройдет 20 сентября 2025 года на площадке "Live Арена" в Москве. Россию на "Интервидении" представит заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он исполнит песню, посвященную трагической любви. Произведение было написано композитором и музыкальным продюсером Максимом Фадеевым, оно получило название "Прямо по сердцу".

Фоторепортажи событий конкурса "Интервидения" уже доступны для скачивания на специальном сайте фотохост-агентства ТАСС.