По прогнозам производителя, парк электромобилей и гибридов в России к 2030 году превысит 1 млн единиц

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Зарядная станция российского производителя электрозарядной инфраструктуры Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) eStation Super включена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Об этом ТАСС сообщили в компании Sitronics Electro.

"Быстрая зарядная станция eStation Super мощностью от 150 до 300 кВт включена в реестр российской промышленной продукции", - сказано в сообщении. Это подтверждает высокий уровень локализации и открывает возможность для ее закупки по федеральной программе субсидирования электрозарядных станций (ЭЗС), указали в компании.

"Уровень локализации eStation Super превышает текущие требования Минпромторга. Дополнительные баллы мы заработали за самостоятельное производство контроллеров - "мозга станции", которые напрямую влияют на надежность и управляемость ЭЗС. Благодаря этому успешность зарядных сессий достигает 88% с первой попытки", - отметил генеральный директор Sitronics Electro Андрей Гурленов, слова которого приводятся в сообщении.

По прогнозам Sitronics Electro, парк электромобилей и гибридов в России к 2030 году превысит 1 млн единиц. Для их обслуживания в 2025-2027 гг. государство планирует установить свыше 1,9 тыс. быстрых зарядных станций российского производства.