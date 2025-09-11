Согласно информации издания, лизинговая компания хотела профинансировать сделку за счет кредитных средств, однако такой способ привел к дополнительным вопросам у ЦБ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Крупная лизинговая компания "Балтийский лизинг" стала претендентом на покупку "Росгосстраха" у ВТБ. Предложение по сделке было направлено в Банк России на согласование, сообщили РБК источники на страховом рынке.

Факт переговоров подтвердили в ПСБ, банк является залогодержателем 100% "Балтийского лизинга". "Компания "Балтийский лизинг" рассматривает возможность покупки РГС. Сейчас обсуждаются различные варианты и архитектура возможной сделки. На данный момент решение о финальной структуре сделки еще не принято", - отметил изданию представитель кредитной организации.

По словам двух источников, лизинговая компания хотела бы профинансировать сделку за счет кредитных средств, однако такой способ привел к дополнительным вопросам у ЦБ РФ.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее сообщал, что ВТБ согласовал параметры продажи "Росгосстраха". По его словам, на актив есть покупатель из финансовой сферы, но не относящийся к страхованию.