По словам президента Central Properties и сооснователя Parus Asset Management Дениса Степанова, в 2026 году ставка аренды может достичь 12,2 тыс. руб. за кв. м в год и приблизиться к историческому максимуму

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Средневзвешенная цена складов класса А в Московском регионе по итогам 2025 года может составить более 91 тыс. руб. за квадратный метр, средняя ставка аренды однозначно будет выше 10 тыс. руб. за квадрат в год. Соответствующий прогноз озвучил в ходе на XXI Складского форума NF Group президент Central Properties и сооснователь Parus Asset Management Денис Степанов.

"Прогноз - ставка аренды складской недвижимости в текущем году однозначно будет более 10 тыс. руб. за кв. м. <...> Стоимость квадратного метра складов постепенно подрастает и приходит к отметке в 91 тыс. руб. как уже абсолютно принятая величина", - сказал Степанов.

Cредневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на сухие склады класса А в столичном регионе впервые за несколько лет показала снижение: по итогам неполных 9 месяцев 2025 года она составила 11,6 тыс. руб. за кв. м в год (без учета ОРЕХ и НДС), что на 3,1% ниже уровня конца 2024 года, говорится в материалах консалтинговой компании NF Group. При этом общий тренд остается восходящим: в 2026 году ставка аренды может достичь 12,2 тыс. руб. за кв. м в год и приблизиться к историческому максимуму, зафиксированному в первом квартале 2025 года - 12,3 тыс. руб. за квадрат в год.

"Снижение ставок на несколько процентов - это естественная реакция на увеличение показателя вакантности и готовность собственников предлагать склады без спекулятивной наценки, вызванной прежним дефицитом", - приводятся в материалах слова партнера NF Group Константина Фомиченко.