Уровень газификации республики вырос на 20%

СЫКТЫВКАР, 11 сентября. /ТАСС/. Свыше 3,3 тыс. домовладений в 15 новых населенных пунктах Республики Коми в ближайшее время получат газ. За прошедшие пять лет газифицированы Воркутинский и Сыктывкарский промышленные узлы, газификация региона будет продолжена, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер в ходе телемоста с губернаторами.

"Мы строим газопроводы, новые газораспределительные станции. В самое ближайшее время более 3 300 домовладений получат газ, он придет в 15 новых населенных пунктов Республики Коми", - сказал Миллер в ходе телемоста в эфире телеканала НТВ.

Как прозвучало в эфире, уровень газификации Коми вырос на 20%. В ходе исполнения программы газификации региона, рассчитанной на 2021-2025 годы, сетевым газом обеспечены Сыктывкарский и Воркутинский промышленные узлы. Село Корткерос впервые получило газ благодаря строительству 56 км газопровода из Сыктывкара.

"Республика Коми - это суровый северный край. Газификация для нас - не роскошь, а жизненная необходимость. За эту пятилетку мы вместе с вами проложили более 400 км газопроводных сетей, подключили множество объектов", - отметил в ходе телемоста врио главы Коми Ростислав Гольдштейн.

В ходе своей телевизионной прямой линии 9 сентября руководитель региона отмечал, что планируется газификация еще 26 населенных пунктов Коми, в том числе отдаленных и труднодоступных Усть-Цильмы, Ижмы, Удоры, продолжение газификации Усть-Куломского района.

Как сообщал в марте 2024 года генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" Павел Курлыгин, уровень газификации Республики Коми возрастет к 2026 году до 58,4%, а в сельской местности - вдвое. Программа развития газоснабжения и газификации региона была увеличена в 1,8 раза в сравнении с первоначальной и составит на 2020-2025 годы 36,9 млрд рублей.