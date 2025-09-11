Решение принял Комитет по монетарной политике

АНКАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Центральный банк Турции принял решение снизить учетную ставку с 43% до 40,5%.

"Комитет по монетарной политике принял решение о снижении учетной ставки - ставки аукциона недельного репо - с 43% до 40,5%", - говорится в заявлении на сайте регулятора по итогам заседания комитета. Ранее ЦБ Турции понижал учетную ставку 24 июля с 46% до 43%.

ЦБ также снизил ставку по однодневным кредитам с 46% до 43,5% и ставку по однодневным заимствованиям - с 41,5% до 39%.

"В августе динамика базовой инфляции замедлилась. Последние данные свидетельствуют о том, что условия спроса по-прежнему дезинфляционны. Цены на продукты питания и высокоинерционные услуги продолжают оказывать давление на инфляцию в сторону повышения. Инфляционные ожидания, динамика цен и глобальная конъюнктура продолжают создавать риски для процесса дезинфляции", - отмечается в заявлении регулятора.

Центробанк Турции в июне 2023 года впервые более чем за два года повысил учетную ставку с 8,5% до 15%, после чего до марта 2024 года регулярно пересматривал ее в сторону повышения. Регулятор восемь месяцев подряд оставлял ставку неизменной на уровне 50%. В декабре 2024 года ЦБ начал последовательное снижение ключевой ставки. К марту 2025 года этот показатель снизился до 42,5%, в апреле снова было повышение до 46%, но с июля снова началось снижение ставки.