Из них 14 находятся в Татарстане

КАЗАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Порядка 33 организаций, участвующих в исламском финансировании, числятся на данный момент в реестре Банка России. 14 из них - из Татарстана, сообщила глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на круглом столе по исламским финансам, который прошел в Казани.

"У нас сегодня на сайте Банка России 33 организации, из них 14 - это из Республики Татарстан. У нас в эксперименте четыре региона по-прежнему, плюс центральные офисы кредитно-финансовых организаций в Москве", - сказала Минуллина.

Она подчеркнула, что начали появляться участники рынка и в других регионах. В том числе в Краснодарском крае, Астраханской области, Карачаево-Черкессии, Ингушетии. "География расширяется участников. И несмотря на то, что они должны с точки зрения регистрации находиться здесь, клиент их может физически находиться и в других регионах Российской Федерации", - сказала Минуллина журналистам.

При этом она отметила, что список исламских продуктов и оказываемых услуг значительно расширился по сравнению с прошлым годом. В частности, есть прогресс в выпуске сукук (исламский финансовый сертификат, так называемый эквивалент облигации западной финансовой системы - прим. ТАСС).

Также Минуллина сообщила журналистам, что в Казани планируют открыть офис Организации по бухгалтерскому учету и аудиту для исламских финансовых институтов (AAOIFI). "Мы с ними совместные мероприятия проводим. Конференцию в этом году провели на площадке KazanForum. И сейчас идет речь об открытии офиса AAOIFI в Казани, в Республике Татарстан, в России. Именно здесь у нас для того, чтобы мы могли дальше по этой теме продвигаться", - сказала она.

Ученый секретарь Совета улемов Духовного управления мусульман Республики Татарстан Булат Мубараков в своем выступлении отметил, что для развития направления исламского финансирования необходимо выполнить ряд ключевых задач. "Необходимо разработать и внедрить единый авторитетный орган, который определяет принципы и организации сертификации контроля исламских финансов. Для того, чтобы была прозрачность, чтобы было доверие со стороны населения", - сказал он.

Кроме того, по его словам, необходимо разработать модель шариатского контроля, а также провести обучение и сертифицикацию экспертов.

Об исламском банкинге

В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) на три года - до 1 сентября 2028 года. Эксперимент действует с 2023 года в Татарстане, Башкирии, Дагестане и Чечне. Под исламским банкингом подразумевается ведение деятельности в соответствии с нормами ислама.