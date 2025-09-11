Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что региональные команды активно изучают инфраструктуру столицы и других субъектов РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с правительством Москвы начали работу над созданием центра региональных практик для обмена опытом по улучшению инвестиционного климата и качества жизни. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Здесь договорились с правительством Москвы, создаем центр региональных практик лучших, куда уже приезжают у нас региональные команды со всех регионов и несколько дней в формате такого интенсива обмениваются лучшими региональными практиками по инвестиционному климату и по качеству жизни. И самое главное, могут выезжать, по сути, смотреть всю необходимую инфраструктуру, которую создают и для инвесторов, и для жителей", - сказала она.

Чупшева отметила, что региональные команды активно изучают инфраструктуру Москвы и других субъектов РФ, в число которых входят Республика Татарстан и Нижегородская область.