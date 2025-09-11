Генеральный директор агентства Светлана Чупшева встретилась 11 сентября с президентом России Владимиром Путиным

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Методология рейтинга качества жизни в регионах РФ, разрабатываемого Агентством стратегических инициатив (АСИ), синхронизирована с международными метриками и национальными целями РФ. Об этом сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Владимир Владимирович, нам важно здесь представлять нашу страну не только лучшей с точки зрения инвестиционного климата, но и качества жизни, о чем вы говорите. А качество жизни у нас сегодня тоже, мы видим, как улучшается, меняется, и даже те иностранцы, которые приезжают, тоже благодаря 702 указу, который вы подписали, которые разделяют наши традиционные ценности, отмечают, что они даже не думали, как комфортно и какая среда сегодня в наших городах, в наших регионах. Мы также здесь смотрим на международные рейтинги, все, что касается вопросов качества жизни. Также, Владимир Владимирович, синхронизировали методологию региональную рейтинга качества жизни с международными метриками, с национальными целями и с ключевыми показателями эффективности губернаторов", - сказала она.

Чупшева отметила, что в настоящее время работа с рейтингом выстроена на всех уровнях. "Очень важно, что губернаторы понимают, какие реформы также необходимы и какие их мероприятия и действия помогают в достижении национальных целей. Здесь вопросы здравоохранения, вопрос экологии, вопрос возможности для трудоустройства, в этом году тоже актуализировали такой формат работы с субъектами Российской Федерации, и на [Петербургском международном экономическом] форуме представили все новые региональные меню работы с ними по управленческим практикам. И фокус, Владимир Владимирович, <…> делаем на отстающие субъекты, чтобы доращивать их, помогать им достигать показателей лидирующих регионов", - добавила она.

Рейтинг качества жизни в регионах России содержит показатели региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики. Он дает комплексный взгляд на качество среды для жизни в регионе.