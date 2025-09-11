Соискателям предлагали до 79 640 руб. в месяц

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Лидером по приросту средних предлагаемых зарплат в РФ за лето стала сфера ЖКХ и городской инфраструктуры - соискателям предлагали до 79 640 руб. в месяц при фиксированном графике, что на 43% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование "Авито работа".

Как уточняет издание, наиболее высокая динамика зарплат в этой отрасли зафиксирована у дворников (прирост на 25%, до 51 541 руб.), а также у электриков (на 8%, до 77 204 руб.). При этом, по данным исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, среднее зарплатное предложение для дворников в мае было одним из самых низких - 38,9 тыс. руб.

Кроме того, высокий прирост зарплатных предложений отмечается в сфере транспортного машиностроения (38% год к году) и тяжелого машиностроения (35%). Соискателям в этих сферах в среднем предлагали 117 809 руб. и 129 649 руб. в месяц. В частности, предлагаемые зарплаты выросли у слесарей (на 18%, до 96 733 руб.) и у токарей (на 13%, до 176 686 руб.).