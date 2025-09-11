Новак связал будущее энергетики с развитием атомных технологий

По словам вице-премьера РФ, будущее российской атомной промышленности базируется на создании технологий двухкомпонентной ядерной энергетики

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Развитие энергетики будущего в России и мире во многом связано с атомными технологиями, включая создание двухкомпонентной ядерной энергетики и освоение термоядерного синтеза. Такое видение изложил в своей статье для журнала "Энергетическая политика" вице-премьер РФ Александр Новак.

"Особое внимание сосредоточено на развитии новых технологий в сфере мирного атома. Их внедрение позволит снизить удельную стоимость производимой атомными электростанциями энергии, то есть будет способствовать повышению экономической эффективности и конкурентоспособности атомной энергетики с одновременным снижением потенциальных рисков", - отметил он.

"Будущее российской атомной промышленности базируется на создании технологий двухкомпонентной ядерной энергетики - системы, в которой одновременно работают реакторы на тепловых и на быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом", - добавил Новак.

По его словам, реакторы на тепловых и быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топливным циклом позволят кратно увеличить топливную базу и решить проблему накопления радиоактивных отходов. Ключевыми проектами в этой сфере являются строительство энергоблоков с реакторами ВВЭР, запуск опытно-демонстрационного энергоблока БРЕСТ-ОД-300 в 2028 году и развитие малой атомной генерации для энергоснабжения удаленных регионов.

Отдельным стратегическим направлением Новак назвал технологии управляемого термоядерного синтеза, которые в перспективе сделают энергию практически неисчерпаемой. Он напомнил, что Россия продолжает активное участие в международном проекте ИТЭР и ведет собственные разработки в этой области.

"Россия продолжает активное участие в реализации проекта строительства международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР во Франции, идея создания которого принадлежит российскому академику Евгению Павловичу Велихову, а сегодня проект продолжается усилиями международного сообщества", - написал он.