Вице-премьер РФ Новак спрогнозировал увеличение доли АЭС в мировом энергобалансе

Вице-премьер РФ отметил, что ожидается увеличение опережающими темпами доли возобновляемых источников энергии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мировая экономика демонстрирует растущий спрос на атомную энергетику, которая признается низкоуглеродным и экономически предсказуемым источником энергии. Об этом написал в своей статье для журнала "Энергетическая политика" заместитель председателя правительства России Александр Новак.

По его словам, текущее изменение структуры мирового энергобаланса в сторону низкоуглеродных источников в том числе связано с климатической политикой в ряде стран. Ожидается, что доля возобновляемых источников энергии в общей структуре мирового энергобаланса будет увеличиваться опережающими темпами.

"На этом фоне мы видим активизацию спроса на атомную энергетику за счет признания ее низкоуглеродным источником энергии. Уровень выбросов парниковых газов на всем жизненном цикле атомной электростанции сопоставим или ниже генерации на основе возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Новак добавил, что относительно высокая капиталоемкость проектов атомной генерации компенсируется за счет низких затрат на производство электроэнергии на длительном жизненном цикле. Потребности атомной генерации в таких материалах, как сталь, медь, цинк и алюминий, существенно ниже возобновляемых источников энергии, указал он.

"Таким образом, рост интереса к атомной промышленности отражает потребность мирового сообщества не только в чистой, но и экономически предсказуемой энергии, поэтому спрос на ее использование, а также доля в энергобалансе будут увеличиваться", - полагает Новак.