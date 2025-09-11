Группа "Аэрофлот" в августе снизила перевозки пассажиров на 1,7%

Они составили 5,8 млн пассажиров

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в августе 2025 года снизила перевозки пассажиров на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 5,8 млн пассажиров, говорится в сообщении группы.

При этом по сравнению с июлем 2025 года перевозки пассажиров в августе выросли на 2,1%.

На внутренних линиях группа в августе 2025 года перевезла 4,6 млн пассажиров, на международных - 1,2 млн пассажиров. Пассажирооборот увеличился на 1,9%, до 16,1 млрд пассажиро-километров.

Пассажиропоток головного перевозчика группы - авиакомпании "Аэрофлот" - составил за отчетный период 3,1 млн пассажиров (-3,9% в годовом сравнении).

Всего за восемь месяцев 2025 года пассажирооборот группы увеличился на 3,0%, до 102,8 млрд пассажиро-километров, предельный пассажирооборот вырос на 2,8%. За это время перевезено 37,4 млн пассажиров, что на 0,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Из них на внутренних линиях перевезено 28,8 млн пассажиров, а на международных - 8,6 млн пассажиров. Процент занятости пассажирских кресел составил 89,9%, увеличившись на 0,2% пункта в годовом выражении.