Средства пойдут на продолжение модернизации и строительства, сообщил премьер-министр РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство России направит более 245 млн рублей на обновление очистных сооружений вблизи озера Байкал, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Выделим дополнительно свыше 245 млн рублей для Бурятии. Средства пойдут на продолжение модернизации и строительства очистных сооружений, что должно улучшить состояние водных объектов в регионе. Такие вложения в инфраструктуру крайне важны как для местных жителей, так и для туристов, путешественников, число которых растет. Молодежь и семьи с детьми прибывают на Байкал, чтобы отдохнуть в одном из живописнейших и красивейших мест нашей страны. И нужно обеспечить самый современный, качественный уровень очистки вод в этих местах", - сказал он.

Мишустин подчеркнул, что работы должны быть завершены в соответствии с намеченными сроками. "Прошу профильные ведомства тщательно контролировать ход строительства этих сооружений", - добавил премьер.

Работа идет в рамках федерального проекта "Вода России", который входит в состав нового национального проекта "Экологическое благополучие".