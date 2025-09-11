Это позволит небольшим предприятиям реализовать свои идеи, налаживать инновационные производства и быстрее выводить продукцию на рынок, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство России направит порядка 8 млрд рублей на создание и развитие индустриальных парков, бизнес- и технопарков в 25 регионах страны. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"К 2030 году в России будет открыто не менее 100 промышленных, техно- и бизнес-парков с необходимыми площадями и коммуникациями. Там должна быть нужная для малых и средних компаний инфраструктура. И правительство помогает российским субъектам с ее созданием, - сказал он. - Завершился отбор заявок. Определен 31 проект в 25 регионах страны. На их реализацию из федерального бюджета в следующем году мы направим около 8 млрд рублей".

По словам Мишустина, это позволит сформировать условия, при которых небольшие предприятия смогут реализовать свои идеи, налаживать и развивать современные инновационные производства и быстрее выводить продукцию на общий рынок.

"Механизм поддержки частной инициативы доказал свою востребованность. В предыдущие годы средства выделялись на строительство свыше 60 таких парков. А сегодня в них работают более 900 организаций малого и среднего предпринимательства, появилось порядка 15 тыс. рабочих мест", - указал глава кабмина.

Теперь создание подобных площадок продолжается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Важно, что доступ к возможностям таких парков получили и предприятия креативных индустрий, добавил Мишустин.

"Это все послужит выполнению поставленных главой государства задач по достижению роста доходов на одного сотрудника субъекта малого и среднего предпринимательства и увеличению доли творческих секторов в валовом внутреннем продукте России. Здесь попросил бы [главу Минэкономразвития] Максима Геннадьевича Решетникова внимательно следить, как развивается инфраструктура промышленных, техно- и бизнес-парков по всей стране. Мониторить и с коллегами из разных отраслей взаимодействовать", - резюмировал председатель правительства.