Белоруссии будет легче работать, указал президент

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность Вашингтону за начало процесса отмены санкций в отношении республики. Об этом сообщило агентство БелТА.

"То, что они начали снимать санкции с нас - американцы, - спасибо им за это, нам будет легче работать. Это тоже очень важно. И это не основное, как я тебя предупреждал, направление в нашей работе. Но оно существует. Оно довлеет над экономикой, а экономика - это жизнь людей", - сказал глава государства на встрече с представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым.