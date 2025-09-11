Общая сумма инвестиций в проекты оценивается в 3 трлн рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. инвестиционных проектов с общим объемом вложений в размере 3 трлн рублей реализуются в Московской области. Благодаря их запуску в регионе будет создано почти 420 тыс. рабочих мест, об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Инвестблок правительства Московской области поддерживает реализацию свыше 1,7 тыс. инвестпроектов, реализуемых на территории региона. Общая сумма инвестиций в эти проекты оценивается в 3 трлн рублей. Планируется создание более 418 тыс. рабочих мест для жителей", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе добавили, что в региональном инвестиционном портфеле преобладают проекты в сфере обрабатывающего производства - таковых в настоящее время насчитывается более 1 тыс.и. Второе место по количеству реализуемых проектов занимает логистический сектор, включающий транспортно-логистические центры, центры обработки данных и индустриальные парки - в этой сфере реализуется свыше 300 проектов. Третью позицию занимает сектор HoReCa - гостиницы, рестораны, предприятия общественного питания, где реализуется порядка 190 проектов.

В министерстве подчеркнули, что сопровождение инвестпроектов в Подмосковье реализуется специалистами инвестиционного блока правительства региона посредством АИС "Инвестор", которая позволяет обеспечить высокую скорость прохождения всех этапов реализации проекта. Подмосковье предоставляет предприятиям поддержку на всех стадиях развития бизнеса: от выбора площадки до запуска производства.