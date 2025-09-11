На сайтах по перепродаже новых игрушек цена снизилась за две недели на 24%

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Динамика цен на "мини-лабубу", новую линейку игрушек китайской компании Pop Mart, показывает снижение энтузиазма спекулянтов к этому продукту и обеспокоенность коллекционеров относительно их ценности. Об этом пишет агентство Bloomberg.

По его данным, на сайтах по перепродаже новых игрушек цена "мини-лабубу" снизилась за две недели на 24%. Это контрастирует с тем, что новые наборы были раскуплены "почти моментально" на старте продаж в конце августа. Данные одной из онлайн-площадок в Китае показывают, что 50% пользователей ожидают снижения цены на "мини-лабубу", тогда как в отношении обычных игрушек "лабубу" такие ожидания разделяют 38% пользователей.

В компании Pop Mart связывают снижение наценки при перепродажах с возросшими темпами производства игрушек, которые сделали их доступнее для покупателей, и не разделяют пессимизм относительно будущего этой линейки своей продукции. "В долгосрочной перспективе это будет создавать благоприятные условия для улучшения показателей деятельности компании", - сказал представитель Pop Mart в комментарии агентству.

Как отмечает агентство, акции Pop Mart в последние дни подешевели на 11%. Аналитики банка Morgan Stanley отмечают ослабление показателей деятельности компании, указывая, в частности, на низкий энтузиазм вокруг "мини-лабубу".

Labubu - дизайнерские плюшевые игрушки с заячьими ушами и широкой зубастой улыбкой. Их создал гонконгский иллюстратор Касинг Лунг, вдохновившись скандинавской мифологией. Китайская компания Pop Mart выпускает эти игрушки с 2019 года, но взлет популярности Labubu начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах.