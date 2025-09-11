Глава РСТ Илья Уманский пояснил, что эту идею можно реализовать с применением эскроу-счетов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российский союз туриндустрии (РСТ) предлагает разрешить привлечение средств физических лиц в строительство объектов размещения в России, эта тема уже активно обсуждается с регулятором отрасли - Министерством экономического развития РФ. Об этом сообщил журналистам президент РСТ Илья Уманский.

"Нам нужно решать вопрос с вовлечением в индустрию гостеприимства средств физических лиц. Мы об этом давно говорим, нам эта норма крайне нужна. И нам министр (экономического развития РФ Максим Решетников - прим. ТАСС) на встрече говорил, что мы в этом году к этому вопросу плотно подойдем", - сказал он журналистам в кулуарах международного форума-выставки по туризму "Отдых".

Глава РСТ пояснил, что эту идею можно реализовать с применением эскроу-счетов. "С обеспечением некоторых регуляторных правил. Но только для тех объектов, которые будут строиться и передаваться в управление нормальным гостиничным операторам. Чтобы строилось не квази-жилье, которое может физическими лицами также сдаваться, а именно чтобы строилась гостиница", - подчеркнул Уманский.

По его словам, это общемировая практика. "Половина Дубая построена так. Объект работает как гостиница, просто его номерами владеют физические лица", - добавил он.