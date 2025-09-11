Ведомство прорабатывает возможность диверсификации поставок топлива

ЛУГАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Очереди на АЗС в Луганской Народной Республике становятся менее выраженными, наблюдается тенденция к снижению ажиотажного спроса. Однако объемы поставок пока не удовлетворяют внутренний спрос, сообщается в Telegram-канале Минтопэнерго ЛНР.

"Минтопэнерго ЛНР отмечает положительную динамику в ситуации с обеспечением топливом в городах и районах республики. Поставки осуществляются ежедневно, наблюдается тенденция к снижению ажиотажного спроса, очереди на АЗС становятся менее выраженными. Однако текущие объемы поставок все еще не в полной мере удовлетворяют внутренний спрос", - приводятся в сообщении слова заместителя министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрея Елисеева.

Минтопэнерго ЛНР прорабатывает возможность диверсификации поставок топлива, рассматриваются альтернативные источники, что в перспективе позволит стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Вопрос с обеспечением топливом остается на контроле главы ЛНР, правительства ЛНР и Минтопэнерго ЛНР.

Проблемы с поставками бензина в ЛНР начались с середины августа. Как ранее сообщал Елисеев, причины дефицита топлива в республике связны с падением запасов бензина у поставщиков ГСМ, в том числе из-за ударов ВСУ по топливной инфраструктуре. Кроме того, по его словам, Киев ведет целенаправленную информационную кампанию с населением ЛНР по созданию панических настроений, как результат: то количество топлива, которое активно закупает население, в разы превышает запланированные нормы и запасы. Дефицит ГСМ в республике сохраняется, при этом Минтопэнерго ЛНР постоянно мониторит ситуацию с топливом и принимает необходимые меры для снижения его дефицита.