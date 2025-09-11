Компания планирует открыть 16 новых магазинов, отметил заместитель генерального директора Аслан Рзаев

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Информация о закрытии магазинов бренда "Армия России" не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора компании "Военторг" Аслан Рзаев.

"У нас 600 магазинов, если в каком-то регионе они становятся убыточными, по экономическим соображениям, мы их закрываем, но вместо них открываем новые. В настоящий момент мы, наоборот, по проекту развития открываем 16 магазинов", - сказал он.

Как рассказал корреспонденту ТАСС сотрудник магазина на Большой Садовой, "магазин работает в штатном режиме, закрываться не планируется". "Более того, вчера пришли новые поставки одежды и атрибутики, так что новость о закрытии - недостоверна. Магазин на Новинском бульваре закрыт еще с 23 февраля, вывеску решили снять только сейчас", - отметил собеседник агентства.

АО "Военторг" было создано в 2009 году. Как отмечается на сайте акционерного общества, "Военторг" оказывает услуги по организации питания, банно-прачечного обслуживания, иных услуг в сфере бытового обеспечения в интересах Минобороны России, иных министерств и ведомств, организаций.

Дочернему предприятию "Военторга" - "Военторг-ретейл" - принадлежит бренд "Армия России". Ретейлер занимается продажей одежды и другой продукции через сеть магазинов, сайт и маркетплейсы

Глава "Военторга" Владимир Павлов обвиняется в хищении 400 млн рублей при выполнении госконтрактов для нужд армии. Уголовное дело по факту хищения денежных средств было возбуждено 30 июля 2024 года в отношении неустановленных лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Павлов и бывший гендиректор "Военторг-ретейла" Тимур Исаков были арестованы. По уголовному делу также арестованы предприниматель Сергей Тетруашвили и топ-менеджер Дзержинской швейной фабрики "Русь" Дмитрий Громов. Гендиректор компании "Сандора" Дмитрий Комлев переведен из СИЗО под домашний арест, еще один обвиняемый, предприниматель А. Навроцкий, также находится под домашним арестом.