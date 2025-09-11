В набор сервисов вошли биоэквайрин для бесконтактной оплаты покупок с помощью биометрии, банкоматы с биометрической аутентификацией, биометрический контроль доступа для прохода в офисы банка без пропуска и т.д

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Т-Банк получил комплексную аттестацию своих биометрических сервисов, которая подтверждает безопасность процессов сбора, хранения и иной обработки биометрических персональных данных в коммерческой биометрической системе (КБС). "Аттестаты соответствия требованиям безопасности информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России"). Об этом говорится в материалах кредитной организации.

В набор биометрических сервисов Т-Банка входят: биоэквайрин для бесконтактной оплаты покупок с помощью биометрии; банкоматы с биометрической аутентификацией (более 4 тыс.); биометрический контроль доступа для прохода в офисы банка без пропуска; выездной сбор биометрии и биометрическая аутентификация в мобильном приложении.

По словам вице-президента, заместителя директора департамента платежных систем Т-Банка Алексея Бакланова, получение аттестации — подтверждение соответствия биометрических сервисов банка всем законодательным стандартам и требованиям. «Клиенты могут быть уверены, что их персональные и биометрические данные находятся под защитой. Мы стараемся планомерно внедрять самые современные банковские и лайфстайл-сервисы, и биометрия все больше и больше будет пронизывать нашу жизнь», — сказал он.

Доступ к биометрическим сервисам в Т-Банке имеют более 18 млн клиентов. Как отмечают в банке, сегодня это один из самых безопасных и удобных способов подтверждения личности при использовании сервисов. Банк получает только уникальный цифровой код — биометрический вектор, а сами биометрические данные хранятся в ЕБС и не покидают периметр государственной системы. Это исключает возможность их использования третьими лицами для доступа к банковским счетам и вкладам, списания денег или проведения других финансовых операций.