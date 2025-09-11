По информации издания, модель на базе искусственного интеллекта будет заниматься государственными закупками

БРЮССЕЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Модель на базе искусственного интеллекта будет использоваться в Албании в качестве "ИИ-министра", отвечающего за государственные закупки. Модель будет носить название Diella, сообщило европейское издание Politico.

"Diella первый член правительства, которого не существует физически, но он виртуально сделан на базе ИИ", - передает Politico слова премьер-министра Албании Эди Рама.

По словам премьер-министра, решения по государственным тендерам будут переданы ИИ-модели с целью создания "на 100% неподкупной" системы госзакупок. Модель Diella уже используется в работе государственной цифровой платформы e-Albania, предоставляющей доступ к большинству госуслуг.

Албания уже имеет опыт применения искусственного интеллекта в различных сферах. Технология задействована в механизмах госзакупок, а также в процессе отслеживания незаконной городской застройки и обнаружения производств наркотических веществ в сельской местности.