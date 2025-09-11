Средняя стоимость кредита в топ-20 российских банков по объему розничного кредитного портфеля снизилась до 31,38% годовых, сообщили в пресс-службе финансового маркетплейса

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ставки по кредитам наличными вернулись к снижению в преддверии заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится 12 сентября 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", средняя стоимость кредита в топ-20 российских банков по объему розничного кредитного портфеля снизилась до 31,38% годовых. По беззалоговым кредитам наличными средняя стоимость в топ-20 составила 34,25% (средняя минимальная стоимость находится на уровне 24,56%, средняя максимальная - на уровне 43,94%). По залоговым кредитам наличными этот уровень составляет 23,15%-31,48% соответственно.

При этом за неделю в период с 4 сентября по 11 сентября 2025 ода. средняя стоимость кредита наличными в банках снизилась на 0,17 п.п. Кроме того, ставки за анализируемый период понизили четыре банка, один - повысил.

Как отметили в пресс-службе финансового маркетплейса, ставки по кредитам практически не изменились от уровня, на котором они находились в преддверии предыдущего заседания Банка России, когда ключевая ставка была снижена на 2 процентных пункта (п.п.) до 18%: 25,61%-43,07% по состоянию на 24 июля 2025 года против 24,56%-43,94% на 11 сентября 2025 года.

Средняя минимальная полная стоимость кредита (ПСК) по кредитам наличными снизилась на 1 п.п., средняя максимальная граница ПСК, наоборот, выросла на 0,9 п.п.