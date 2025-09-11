ФТС сообщила о мошеннических рассылках от имени таможни

В ФТС также порекомендовали ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ зафиксировала случаи рассылок со стороны мошенников от имени службы с требованием повторного декларирования международных почтовых отправлений. Об этом ФТС сообщила в своем Telegram-канале.

"Осторожно: мошенники. Зафиксированы случаи направления гражданам рассылки от имени таможенных органов документов с требованиями повторного декларирования МПО (международных почтовых отправлений - прим. ТАСС) и внесения обеспечительных таможенных платежей", - указано в сообщении.

В ФТС также порекомендовали ознакомиться с информацией о порядке уплаты таможенных платежей в отношении международных почтовых отправлений. "Будьте бдительны при их поступлении и не попадайтесь на уловки мошенников", - добавили в службе.