ВАШИНГТОН, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США выпустило генеральную лицензию на финансовые операции с белорусской авиакомпанией "Белавиа" и ее дочерними структурами. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Из документа следует, что действие лицензии в том числе распространяется на предприятия, в которых "Белавиа" владеет долями в размере 50% и более.

Ранее представитель президента США Джон Коул на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко сообщил, что американские власти хотят вернуть свое посольство в республику, и Вашингтон снял санкции с авиакомпании "Белавиа".