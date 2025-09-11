Служба постоянно мониторит цены на топливо на 12 тыс. АЗС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. ФАС России на заседании биржевого комитета предложила участникам рынка и Петербургской бирже совместно проработать рыночные механизмы, которые позволили бы не допустить пиковых значений при проведении торгов на реализацию топлива. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

Там отметили, что ФАС России постоянно мониторит цены на топливо на 12 тыс. АЗС. "В случае выявления необоснованного роста цен служба применяет меры антимонопольного реагирования. Сейчас в ряде территориальных органов рассматривается вопрос о применении мер к хозяйствующим субъектам, которые занимают доминирующее положение", - добавили там.

Ранее ФАС России возбудила дело в отношении ООО "Газпром ГНП продажи" - в мае - июне 2025 года компания снизила объемы продаж бензинов на бирже: АИ-92 на 74%, АИ-95 - на 50%. Следующее заседание по этому делу планируется 18 сентября 2025 года, отметили в пресс-службе ФАС.