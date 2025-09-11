Беспересадочные вагоны Алма-Ата - Москва будут курсировать с периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта

АСТАНА, 11 сентября. /ТАСС/. Прямое железнодорожное сообщение между крупнейшим городом Казахстана Алма-Атой и Москвой возобновится 26 октября. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки" (входит в структуру "Казахстанских железных дорог").

"С 26 октября текущего года запускается прямой железнодорожный маршрут Алма-Ата - Москва. Вагоны будут курсировать в составе поезда №7/8 Алма-Ата - Саратов до станции Саратов и далее будут прицеплены к поезду №85/86 Дербент - Москва и проследуют до конечной станции Москва. Беспересадочные вагоны Алма-Ата - Москва будут курсировать с периодичностью через день и состоять из одного купе и одного плацкарта", - говорится в сообщении.

Прямое железнодорожное сообщение между Алма-Атой и Москвой прекратилось в 2017 году. Тогда газета "Казахстанская правда" со ссылкой на пресс-службу "Пассажирских перевозок" сообщала, что с 2013 года на маршруте наблюдалось снижение пассажиропотока и поезд №7/8 Алма-Ата - Москва стал нерентабельным. Было принято решение сократить маршрут до Саратова, а расписание тогда было разработано таким образом, чтобы можно было пересесть на поезд Саратов - Москва.