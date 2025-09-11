В Калининградской области будут расширять военно-исторические турмаршруты

На 2026 год запланировано создание нескольких объектов связанных с мемориализацией, сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак

КАЛИНИНГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Военно-исторические туристические маршруты и аудиторию мероприятий военно-исторической направленности будут расширять в Калининградской области, заявил министр по культуре и туризму региона, председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Андрей Ермак на встрече помощника президента РФ, председателя РВИО Владимира Мединского с активом отделения.

"Расширение военно-исторических маршрутов - это очевидная задача, которая стоит перед нами. Основа нашего туризма - культурно-познавательный туризм, и военно-исторические маршруты здесь играют далеко не последнюю роль. Они являются одним из интересных перспективных направлений", - сказал Ермак. По его словам, если классические культурно-познавательные маршруты уже всем известны, то военно- исторические маршруты дают то самое разнообразие и "создают ту добавленную стоимость туристического продукта, за счет которого обеспечивается конкуренция".

Что касается расширения аудитории мероприятий военно-исторической направленности, то ее основой должна стать возможность онлайн-трансляции, а также распространения видеозаписи мероприятий для просмотра теми, кто не смог их посетить. "Большинство мероприятий, которые мы будем проводить, должны иметь параллельную возможность онлайн-подсветки", - сказал он.

Ермак также рассказал о дальнейших планах. "На следующий год у нас запланировано создание нескольких объектов связанных с мемориализацией, и Российское военно-историческое общество конечно же играет здесь не последнюю роль", - сказал он. Министр рассказал, что в планах реализовать проект по открытию памятника Александру I в Советске, памятник Петру Багратиону в Багратионовске. "Есть у нас еще мысли установить памятник маршалу Баграмяну, который командовал штурмом Кенигсберга", - сказал Ермак.

Международная научная конференция "Первая мировая война: события, люди, память" прошла в Балтийском федеральном университете им. Канта в Калининграде. В рамках конференции состоялась презентация федерального онлайн-проекта "Тысячи имен". Он представляет собой народный онлайн-архив свидетельств, воспоминаний и биографий участников и очевидцев событий Первой мировой войны. Также работала выставка "Георгиевские кавалеры - герои Великой войны", подготовленная Калининградским областным историко-художественным музеем на основе материалов Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи.