Российский рынок акций закрылся в "красной зоне"

Индекс Мосбиржи снизился на 0,21%, РТС - на 1,08%

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов снизился на 0,21%, до 2 908,14 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,08% - до 1 069,43 пункта. Курс юаня вырос на 3 коп. до 11,94 руб.

"Индекс Мосбиржи в четверг в основном нес умеренные потери, временами отступая под 2 900 пунктов. Геополитическая неопределенность взывает к осторожности, приближение заседания ЦБ добавляет выжидательных настроений. Данные Росстата по инфляции, вышедшие накануне, показали дальнейшее снижение темпов годового роста цен в район 8,1%. Рубль провалился еще чуть глубже, но затем восстановил дневные потери, в то время как цена на нефть сорвалась, Brent опускается к $66", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"В лидерах роста среди акций, включенных в состав индексов, оказались банк ВТБ (+5,11%), ЮГК (+3,40%), "Алроса" (+1,84%), "Русал" (+1,70%) и "Россети" (+1,44%). В аутсайдерах дня - "Ростелеком" (-1,93%), НЛМК (-1,91%), "Ренессанс страхование" ( 1,78%), "Т-технологии" (-1,69%) и банк "Санкт-Петербург" (-1,68%)", - отметил аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев.

Прогноз на 12 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам рубля на пятницу - 83,5-85,5 руб. за доллар США и 11,7-12,2 руб. за китайский юань. Прогноз по индексу Мосбиржи - 2 850 - 2 950 пунктов.

Как считают в Freedom Finance Global, 12 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 900 - 3 000 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня к рублю: 84-86, 98-100 и 11,7-12,1 руб. соответственно.