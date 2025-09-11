Речь идет в том числе о сотрудниках органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы и таможенных органов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Размеры окладов военных, проходящих военную службу по призыву и по контракту, а также сотрудников некоторых органов власти повысят с 1 октября в 1,076 раза или на 7,6%, следует из постановления правительства РФ.

Ранее постановлением правительства от 9 апреля 2025 года оклады предполагалось повысить на 4,5%.

"В абзаце первом пункта постановления правительства Российской Федерации от 9 апреля 2025 г. Nº464 "О повышении денежного довольствия военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти" цифры "1,045" заменить цифрами "1,076", - говорится в документе.

Постановление затрагивает "оклады по воинским должностям и оклады по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ".

Также документ распространяется на сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, таможенных органов и лиц начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Во втором пункте постановления также отмечается, что при повышении окладов их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения. Для выплаты денежных довольствий будут предназначены бюджетные ассигнования федерального бюджета.