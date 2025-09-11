Все зоны пассажирского терминала, включая зону регистрации, досмотра, вылета и прилета, современны, функциональны и имеют все для комфортного пребывания, сообщил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев

ЙОШКАР-ОЛА, 11 сентября. /ТАСС/. Новый пассажирский терминал аэропорта Йошкар-Олы введен в эксплуатацию, сообщил журналистам глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев, проинспектировавший объект.

"Новый пассажирский терминал достроен, оборудован и уже введен в эксплуатацию, полным ходом идет строительство взлетно-посадочной полосы: из запланированных 2,4 км уложено 1,2 км финишного покрытия", - сказал Зайцев. Он отметил, что все зоны пассажирского терминала, включая зону регистрации, досмотра, вылета и прилета, современны, функциональны и имеют все для комфортного пребывания здесь граждан.

"Пропускная способность терминала составляет 400 человек в час, это фундамент для будущего роста: если в 2022 году пассажиропоток составил 24 тыс. человек, то к 2034 году мы планируем увеличить этот показать почти в 10 раз и выйти на 200 тыс. в год", - заметил Зайцев.