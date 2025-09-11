По информации Росавиации, он составил 7,296 млн человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Аэропорты московского авиаузла в июле 2025 года обслужили 7,296 млн человек, что на 6,34% меньше, чем годом ранее, следует из данных Росавиации.

Так, пассажиропоток аэропорта Внуково в июле 2025 года по отношению к соответствующему месяцу предыдущего года снизился на 3,6%, до 1,594 млн человек.

Перевозки пассажиров в аэропорту Домодедово за данный период снизились на 15,11%, до 1,358 млн человек.

Пассажиропоток в аэропорту Шереметьево снизился на 4,24%, до 4,343 млн человек соответственно.

Ранее в Росавиации сообщали, что российские авиакомпании перевезли 62,1 млн пассажиров в январе - июле текущего года, что на 1,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Так, согласно данным, пассажиропоток аэропортов России снизился на 0,3% и составил 121,8 млн человек. При этом в Росавиации отметили положительную динамику пассажиропотока российских авиакомпаний на зарубежных маршрутах, за пределами стран СНГ. На этих линиях пассажиропоток составил 9,7 млн человек, увеличившись на 7,4%.