Владимиров: увеличение рентабельности АПК Ставрополья будет продолжаться

Губернатор региона отметил, что в 2025 году Ставрополье показало рекордный урожай зерновых

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Тенденция к росту рентабельности производства сельхозпродукции в Ставропольском крае, которая наметилась в регионе в последние годы, сохранится и в дальнейшем. Для этого аграриям будет оказана вся необходимая поддержка, заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

"Мы продолжим работу по увеличению рентабельности отрасли сельского хозяйства Ставропольского края. <…> В 2025 году Ставрополье показало рекордный урожай зерновых - аграрии собрали более 10 миллионов тонн зерна. Во время недавней встречи с президентом России обратился с просьбой к главе государства наградить наши трудовые коллективы за столь выдающийся результат. Владимир Владимирович поддержал. Те мероприятия, которые мы сегодня проводим при поддержке федерального центра, позволяют говорить нам о том, что мы становимся крупным семеноводческим центром - это и свекла, и кукуруза, и подсолнечник. Я не сомневаюсь, что наши аграрии могут и больше, главное - оказывать им необходимую поддержку", - сказал Владимиров в ходе прямой линии с жителями региона.

По данным регионального Минсельхоза, за первый квартал текущего года рентабельность реализованной продукции по отрасли сельское хозяйство составила 22%. За этот период удельный вес прибыльных организаций к общему числу организаций составил 70%. Сумма прибыли, полученной данными организациями за первый квартал, составила 6,4 млрд рублей.

По данным территориального органа госстатистики, за январь - июль текущего года в регионе произведено сельхозпродукции на 182,6 млрд рублей, что на 15% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года - это лучший результат среди всех регионов СКФО.

Как сообщалось, из-за засухи и заморозков в 2024 урожай зерновых на Ставрополье составил 7,8 млн тонн. В нынешнем году аграрии собрали более 10 млн тонн зерновых культур.