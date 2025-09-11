Смоленская область первой в РФ подписала соглашение о продвижении национального бренда

Глава региона Василий Анохин подчеркнул, что особое значение для области имеет сотрудничество с Республикой Беларусь

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Смоленской области подписали первое в России соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) о сотрудничестве в продвижении национального бренда "Сделано в России" и использовании товарных знаков РЭЦ. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин.

"Подписали соглашение с Российским экспортным центром (РЭЦ) о сотрудничестве в продвижении национального бренда "Сделано в России" и использовании товарных знаков РЭЦ. Это первый подобный документ в России", - написал он.

По информации Анохина, теперь региональный Центр поддержки экспорта получит право использовать бренд "Сделано в России" на информационных ресурсах, международных выставках и других публичных мероприятиях. Ранее в регионе для представителей бизнеса была упрощена процедура получения сертификата "Сделано в Смоленске" от Центра поддержки экспорта.

Глава региона подчеркнул, что особое значение для области имеет сотрудничество с Республикой Беларусь. "По итогам 2024 года товарооборот достиг рекордных 294 млрд рублей, что вывело Смоленскую область на третье место в стране по этому показателю. За первое полугодие 2025 года экспорт продукции в Белоруссию вырос на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - написал Анохин.