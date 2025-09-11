Глава республики Махмуд-Али Калиматов отметил, что в республике отмечается рост поголовья скота, повысились объемы производства животноводческой продукции

МАГАС, 11 сентября. /ТАСС/. Более 113 тыс. тонн зерна собрали в Ингушетии в 2025 году, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года, когда из-за засушливой погоды было собрано около 45 тыс. тонн урожая зерновых. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Собран рекордный урожай зерновых - 113 тысяч тонн, что в 2,5 раза превышает прошлогодний показатель. Мы активно расширяем площади садов, которые уже занимают 1,2 тыс. гектаров, и собираем свыше 66 тысяч тонн плодов и ягод. Это результат труда как крупных сельхозпредприятий, так и небольших крестьянско-фермерских хозяйств, которые активно внедряют современные технологии, расширяют посевные площади и ассортимент культур, повышают урожайность", - написал Калиматов.

По его словам, также в республике отмечается рост поголовья скота, повысились объемы производства животноводческой продукции.

"Более 72 тыс. голов крупного рогатого скота в наших хозяйствах - это показатель стабильного развития отрасли. Производство молока достигло 74 тыс. тонн, а мяса - более 8 тыс. тонн. Цифры говорят сами за себя. Я благодарен всем нашим фермерам за их нелегкий, но такой важный труд. Рост урожайности, внедрение новых технологий, развитие семеноводства - все это укрепляет продовольственную безопасность Ингушетии и способствует ее устойчивому развитию", - добавил глава региона.