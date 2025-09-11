Директор группы аналитики в энергетике консалтинговой компании Kept отметил формат межгосударственного соглашения с Россией, что позволяет учитывать национальные интересы даже при сопротивлении отдельных институтов ЕС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Будапешт обладает всеми необходимыми инструментами для продолжения реализации проекта АЭС "Пакш-2", возводимой госкорпорацией "Росатом" в Венгрии. Такое мнение высказал ТАСС директор группы аналитики в энергетике консалтинговой компании Kept Сергей Роженко.

"Решение суда ЕС по "Пакш-2" является явно недружественным по отношению к проекту сооружения АЭС и выглядит во многом ангажированным: оно основано не на сути проекта, а на формальных претензиях к процедуре закупок", - уверен Роженко. По его словам, важно понимать, что речь идет не о сомнениях в безопасности или экономике станции, а о юридической трактовке выбора подрядчика на базе межправсоглашения, а не тендера.

"Для Венгрии же атомная энергетика остается стратегическим приоритетом, напрямую связанным с энергобезопасностью и снижением зависимости от импорта. И у Будапешта есть инструменты продолжить реализацию проекта - в том числе через формат межгосударственного соглашения с Россией, что позволяет учитывать национальные интересы даже при сопротивлении отдельных институтов ЕС", - заявил он.

11 сентября Европейский суд юстиции признал государственные субсидии Венгрии для расширения ее АЭС "Пакш" не соответствующими регламенту Евросоюза, отменив решение суда общей юрисдикции и аннулировав решение Еврокомиссии об одобрении госпомощи Венгрии на строительство двух новых ядерных реакторов. В суде пояснили, что ЕК перед вынесением решения об одобрении помощи должна была не только проверить, соответствует ли инициатива регламенту ЕС о государственной помощи, но и убедиться, что заключение контракта на строительство двух новых реакторов "соответствует регламенту ЕС о госзакупках".

Госкорпорация "Росатом" выступила с заявлением, в котором заверила, что независимо от решения суда продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2" совместно с венгерскими партнерами.

Про АЭС "Пакш-2"

На венгерской АЭС "Пакш" (в центре страны), сооруженной в 1983-1987 годах по советскому проекту, работают четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР. В январе 2014 году Россия и Венгрия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии, предусматривающее строительство силами Росатома третьей очереди (5-го и 6-го энергоблоков) этой АЭС (проект "Пакш-2").

Контракт на постройку двух блоков ВВЭР-1200 был подписан в декабре 2014 года госкорпорацией "Росатом" и венгерской энергокомпанией MVM. Стоимость проекта "Пакш-2" оценивается в €12,5 млрд. Россия предоставила Венгрии кредит на €10 млрд. Несмотря на санкции в отношении России, введенные Евросоюзом и Венгрией в 2022 году, венгерская сторона не отказывается от "Пакш-2". 30 августа 2022 года Управление по атомной энергии Венгрии выдало разрешение на начало строительства пятого энергоблока, после чего Росатом приступил к земляным работам на объекте. Заливка первого бетона на "Пакш-2" ожидается в октябре - ноябре 2025 года.