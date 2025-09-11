По словам исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор "Россия" Азамата Илимбетова, после принятия в 2020 году дороги А-122 в федеральную собственность были отремонтированы участки общей протяженностью почти 38 км

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 сентября. /ТАСС/. Автомобильную трассу А-122, соединяющую три региона, в границах Новгородской области за три года приведут в нормативное состояние на 80%. Об этом сообщил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков в ходе рабочей поездке в Новгородскую область.

"Автомобильная дорога А-122 образует единый транспортный коридор, соединяющий три субъекта РФ - Новгородскую, Псковскую и Вологодскую области. Надлежащее состояние дорожного покрытия данной трассы имеет важнейшее значение, как для проживающих здесь людей, так и для грузоперевозчиков и гостей регионов. Сегодня перед нами стоит амбициозная, но вполне выполнимая задача - за три года довести данную дорогу в границах Новгородской области до показателя нормативности не менее 78 %. Для этого запланирован целый ряд комплексных мероприятий, из них основной объем придется на 2026 год", - сказал Новиков.

По словам исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор "Россия" Азамата Илимбетова, после принятия в 2020 году дороги А-122 в федеральную собственность были отремонтированы участки общей протяженностью почти 38 км, а еще 64 км - обновили в рамках работ по содержанию. В 2025 году в Новгородской области по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" приведут в нормативное состояние около 100 км региональной дорожной сети и восемь искусственных сооружений. На начало сентября укладка асфальтобетонного покрытия на региональных и межмуниципальных дорогах региона составила 80 % от запланированного объема.

Новая система электроосвещения

Отдельной частью рабочей поездки стало мероприятие по запуску системы электроосвещения на 5,2 км автомобильной дороги М-10 "Россия" в Валдайском районе. На подъезде к трассе М-11 "Нева" в Новгородской и Тверской областях общая протяженность автомобильной дороги М-10 "Россия" составляет 30 км. В ее составе всего шесть наземных пешеходных переходов и 12 остановочных пунктов маршрутных транспортных средств. При этом в границах Новгородской области она проходит по трем населенным пунктам: Шуя, Едно и Плотично и имеет общую протяженность 20 км.

Для общего повышения уровня безопасности и в том числе ликвидации потенциальных очагов аварийности было принято решение об обустройстве 20-километрового участка современными яркими фонарями, оборудованными телемеханическим удаленным управлением и контролем.

11 сентября новые светильники заработали на шести участках. На остальных трех - работы продолжаются. Завершить их планируется уже в октябре.