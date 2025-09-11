Производство плодов и ягод в КЧР выросло почти в пять раз за пять лет

Глава республики Рашид Темрезов отметил, что развитию отрасли способствуют меры господдержки

ЧЕРКЕССК, 11 сентября. /ТАСС/. Объем производства плодов и ягод в Карачаево-Черкесии увеличился почти в пять раз за пять лет. Площадь плодовых насаждений достигла 1,2 тыс. га в регионе, сообщил в Telegram-канале глава республики Рашид Темрезов.

"По итогам 2024 года сбор плодов и ягод в республике составил рекордные 36,3 тыс. тонн - в 1,7 раза больше, чем годом ранее. В целом за последние пять лет их производство выросло почти в пять раз. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии плодовые насаждения занимают порядка 1,2 тыс. га. Развивается и производство саженцев: в текущем году планируется увеличить площади питомников", - написал он по итогам встречи с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут.

Темрезов отметил, что развитию отрасли способствуют меры господдержки. "Оксана Лут отметила, что одним из стимулов для дальнейшего развития отрасли может стать интеграция садоводческих хозяйств в туристические маршруты в сезон сбора урожая", - пояснил глава республики.