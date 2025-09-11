Это позволило увеличить протяженность участков с гарантированными габаритами судового хода до 58 км

КИРОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Реку Вятку в Кировской области углубили на участке от Вятских Полян до границы с Татарстаном, увеличив протяженность участков с гарантированными габаритами судового хода до 58 км. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Работы по дноуглублению Вятки от границ с Республикой Татарстан до города Вятские Поляны завершены", - говорится в сообщении.

Как пояснил первый заместитель председателя правительства Кировской области Алексей Жердев, протяженность участков реки Вятки с гарантированными габаритами судового хода увеличили с 24,1 км до 58,1 км. "За навигацию 2025 года удалось увеличить количество заходов пассажирских круизных теплоходов до города Вятские Поляны, и мы получили подтверждение намерений туристических компаний увеличивать количество маршрутов по Вятке", - сказал Жердев.

По данным пресс-службы, представители Татарстана и Федерального агентства морского и речного транспорта подтвердили планы по проведению дноуглубительных работ на участке реки Вятки в границах республики, работы начнутся в мае 2026 года. Выполнение этих работ позволит обеспечить проход судов между городом Вятские Поляны и устьем реки Вятки с выходом в единую глубоководную систему европейской части России в период всей навигации.

В мае 2026 года начнутся также дноуглубительные работы на участке реки Вятки от грузового порта Кирова (Большая гора) до центральной части города, что позволит запустить прогулочные туристические маршруты в черте города.

Возрождение судоходства на Вятке

В Кировской области с целью восстановления регулярного судоходства на реке Вятке утверждена дорожная карта на 2023-2027 годы. Планируется, что поэтапно будет увеличена категория водного пути реки Вятки с шестой до третьей, что позволит обеспечить габариты судового хода.

В мае 2023 года в Кировской области впервые за 28 лет провели дноуглубительные работы на реке Вятке в районе Котельнича, также провели работы в районе Кирова. В 2023 и 2024 годах протяженность участков Вятки с гарантированными габаритами судового хода увеличили до 24,1 км за счет средств федерального бюджета. С 2024 года в регионе возобновили регулярные грузоперевозки.