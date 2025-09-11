Большинство экспертов ожидают снижения до 16% годовых

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Банка России сегодня, 12 сентября, примет решение по ключевой ставке, большинство экспертов ожидают ее снижения до 16% годовых. По их мнению, ситуация со спросом в экономике и с инфляцией складывается ниже прогнозов ЦБ РФ, что открывает дорогу для более быстрого снижения ключевой ставки. При этом значительная часть экспертов прогнозируют снижение до 17% годовых.

На предыдущем заседании в июле Банк России снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта (п. п.), ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса. В начале сентября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин также отмечал, что устойчивый темп роста цен пока не опустился ниже 4%, но уже можно говорить о существенном прогрессе в снижении инфляции по сравнению с ситуацией 2024 года.

Аналитики полагают - в текущих условиях более важным фактором для регулятора может оказаться замедляющийся рост экономической активности, а не некоторое ускорение роста реальных зарплат в июне или корпоративного кредитования в июле. "Кроме того, решение по ставке будет приниматься в условиях сохранения базовой инфляции уже четвертый месяц в диапазоне 4,0-4,5% SAAR (годовой темп роста с сезонной корректировкой - прим. ТАСС). Дополнительным, хотя и менее важным фактором, в пользу широкого шага смягчения ДКП может выступить дефляция потребительских цен, отмечавшаяся на протяжении шести недель в июле, августе и уже в сентябре", - отметил главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

По данным главного экономиста "БКС мир инвестиций" Ильи Федорова, траектория развития экономики идет по нижней границе траектории прогноза Банка России. "Текущие показатели роста складываются на фоне ускоренного исполнения расходной части бюджета. Осенью таких бюджетных стимулов для экономики не будет. Дефицит по итогам года будет выше запланированного где-то на 1 трлн руб. Сокращение бюджетных расходов приведет к торможению экономики в четвертом квартале 2025 года. Инфляция продолжает складываться ниже прогнозной траектории ЦБ на 2 п. п. Во многом история с инфляцией до конца года будет упираться в курс и ставку", - подчеркнул он.

При этом значительная часть экспертов полагают, что Банк России ограничится снижением ставки до 17% годовых (на 100 б. п.). По мнению старшего аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк, опережающее снижение процентных ставок в экономике создает риск чрезмерного смягчения денежно-кредитных условий. При этом, по ее словам, уже появились первые признаки роста спроса в отдельных сегментах экономики, в том числе кредитования, что требует времени для оценки устойчивости и интенсивности наметившихся тенденций.

"Дополнительными факторами неопределенности выступают высокие инфляционные ожидания, неясность относительно уровня бюджетных расходов в 2025 году, а также сохраняющиеся высокие темпы роста зарплат и доходов населения. <...> Существует риск того, что в случае перехода кредитования к росту норма сбережений может снизиться, что активизирует потребительские расходы и окажет дополнительное инфляционное давление", - подчеркнула она.