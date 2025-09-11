Искусственный интеллект в качестве помощника не предусматривает закон статуса, пояснил парламентарий

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. В Госдуме пока не предусмотрено использовать для работы искусственный интеллект (ИИ), рассказал в интервью ТАСС депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Алексей Говырин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"У нас закон статуса депутата не предусматривает использование ИИ-помощника. У нас есть только помощники живые. Обязанности и полномочия которых прописаны, в том числе, в нашем законе. Но при этом мы внимательно следим за тем, что происходит, и обсуждаем, в том числе, со своей стороны тему", - сказал собеседник агентства.

По его словам, депутаты изучают ситуацию, связанную с использованием ИИ, в том числе различные предложения по регуляторике.

"Но, думаю, что будем очень аккуратно действовать, идти в ногу со временем. Лично я не использую, - подчеркнул Говырин. - Я все-таки за то, чтобы полагаться на знания, опыт, в общем, некий традиционный подход".