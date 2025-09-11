Аэропорт Пулково предупредил о возможных корректировках расписания

Это связано с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Корректировки расписания возможны в аэропорту Пулково после введения временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Уважаемые пассажиры! В связи с временными ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в ближайшие часы возможны корректировки расписания", - говорится в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, задерживается вылет пяти рейсов, два рейса отменены.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в радиусе 100 км от Пулково введен план "Ковер", силы ПВО работают над территорией юго-западной части региона.