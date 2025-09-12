Спрос на десерт вырос более чем в 200 раз, сообщили в пресс-службе IT-компании АТОЛ

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Средняя цена на дубайский шоколад в России в 2025 году упала на 34%, а спрос вырос более чем в 200 раз год к году, сообщили ТАСС в пресс-службе IT-компании АТОЛ (разработчик технологий для обмена товарами и услугами, один из ведущих операторов онлайн-касс в России).

"Наибольшая динамика отмечена в сегменте дубайского шоколада. Средняя цена составила 648 руб., что на 34% ниже прошлогодних значений, а спрос вырос сразу в 224 раза", - сказано в исследовании.

По словам аналитиков компании, общий объем продаж шоколада сохранился на уровне прошлого года. Лидером по-прежнему остается молочный шоколад: его доля составила 64% от общего объема. Каждая шестая покупка (17%) пришлась на белый шоколад, каждая тринадцатая (8%) - на темный горький. Доля дубайского шоколада составила 5%, пористого - 4%, на остальные виды пришлось 2%.

Средняя цена молочного шоколада составила 219 руб. за плитку, что на 13% выше показателей 2024 г. При этом его стали приобретать на 16% реже. Пористый шоколад в среднем стоил 221 руб. - на 7% дешевле прошлогодних значений, спрос на него вырос на 2%, отметили эксперты.

Белый шоколад подорожал на 21% - до 303 руб., при этом продажи снизились на 4%. Горький шоколад стоил в среднем 306 руб. за плитку, что на 12% выше прошлогодних показателей, сказано в исследовании.