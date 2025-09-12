Компания оплатила штраф за повторный отказ локализовать данные россиян, следует из судебных материалов

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Исполнительное производство о взыскании задолженности в 12 млн рублей в отношении американской компании Apple за повторный отказ локализовать данные россиян закрыто после погашения долга, вместе с тем с компании принудительно взыскивают долги по налогам и сборам. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что штраф в 12 млн рублей за совершение административного правонарушения по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ компанией оплачен, в связи с этим исполнительное производство закрыто. Также приставы закрыли производство о взыскании с американской компании госпошлины в 3 тыс. рублей. Вместе с тем с компании принудительно взыскивают задолженность в 31 тыс. рублей по налогам и сборам, а также 10 тыс. исполнительного сбора по ней.

Судебные приставы 18 апреля текущего года открыли исполнительное производство о взыскании с компании Apple Inc. задолженности в 12 млн рублей. Материалы о том, что штраф не был уплачен в установленный срок поступили приставам из мирового суда в Москве.

Apple регулярно привлекают в РФ к административной ответственности. Так, в ноябре прошлого года Таганский суд Москвы оштрафовал компанию на 3,6 млн рублей за неудаление запрещенной в России информации. 23 апреля стало известно о возбуждении в отношении Apple дела об административном правонарушении по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. По данной статье юридическим лицам грозит штраф до 4 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В начале сентября суд в Москве признал компанию виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, ей назначен штраф в 3,5 млн рублей.