Исключением стал проект "Сахалин-2"

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение о снижении так называемого потолка цен на нефть из России с 60$ до $47,6 за баррель. Это следует из опубликованных кабинетом министров документов.

Япония ранее присоединилась к другим странам G7 в реализации механизма потолка цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Однако она сделала исключение для поставок с проекта "Сахалин-2", основным продуктом которого является СПГ, а поставки нефти увязаны с газовыми контрактами.

С "Сахалина-2" Япония получает около 9% всего объема импорта СПГ, на российский газ приходится порядка 3% всей электрогенерации.