Politico: Великобритания и США возобновили переговоры по стали

Работу над соглашениями приостановили "на продвинутом этапе", сообщило издание

БРЮССЕЛЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Представители Великобритании и США вернулись к диалогу о пошлинах на сталь накануне государственного визита главы Белого дома Дональда Трампа в Соединенное Королевство. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, затихшие на несколько месяцев переговоры недавно возобновились. Британия, как заявил один из источников, "действительно намерена чего-то добиться", поскольку работа над соглашениями была приостановлена "на продвинутом этапе".

О намерении заключить сделку неоднократно сообщалось в мае этого года. 8 мая Трамп объявил, что Соединенные Штаты и Великобритания заключили новое торговое соглашение, однако вопросы тарифов на сталь на том этапе остались открытыми. 26 июня стало известно о намерении Лондона внести сталелитейную продукцию в список стратегически важных ресурсов.